Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçakları, Japonya'ya yakın sularda ortak uçtu

Japonya hükümeti, Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, ülkeye yakın sularda ortak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçakları, Japonya'ya yakın sularda ortak uçtu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait iki H-6 ve Rusya'ya ait iki Tu-95 tip uçak Japonya'ya yakın sularda ortak uçuş yaptı.

Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinden Doğu Çin Denizine doğru yapılan söz konusu ortak uçuşa karşı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçakları havalandı.

Bakanlık açıklamasında, Japonya'nın hava sahasının ihlal edilmediği ancak ortak uçuşun "açık güç gösterisi" şeklinde nitelendirildiği vurgulandı.

Söz konusu ortak uçuşa yönelik derin endişelerin, diplomatik yollar vasıtasıyla, Rusya ve Çin'e aktarıldığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da dün, 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini duyurmuştu.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı Kültür Sanat
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık Güncel
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet Yaşam
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu Magazin
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu Güncel
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu
Hatay lezzetleri İstanbul’da Kültür Sanat
Hatay lezzetleri İstanbul’da