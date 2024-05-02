Son dakika.. Erdoğan Özel görüşmesi sona erdi. Hiçbir açıklama yapılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel ve Erdoğan'ın görüşmesi 16.10'da başladı. Yaklaşık 1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından hiçbir açıklama yapılmadı.

AKP Genel Merkezi'nin önüne basın açıklaması için kürsü konuldu fakat ilerleyen saatlerde bu kürsü kaldırıldı. İki liderin de açıklama yapmayacağı duyuruldu.

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP lideri Özel'i, AKP Genel Merkezi'nin kapısında karşıladı.

Görüşme 8 yılın ardından bir ilk niteliği taşırken yapılan toplantıda ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması konuşuldu.

CHP liderinin gündemindeki konu başlıkları arasında hayat pahalılığı, emekli aylıkları, atanamayan öğretmenler, kamuda işe girişlerdeki mülakatlar, Gezi tutukluları ve 1 Mayıs'taki Taksim yasağı yer aldı.

PARTİ LİDERİ SIFATIYLA EN SON KILIÇDAROĞLU İLE YILDIRIM GÖRÜŞTÜ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, en son 22 Eylül 2016 tarihinde AKP Genel Merkezi’nde görüşmüştü. CHP ve AKP liderleri 8 yılın ardından baş başa bir araya geldi.