Çin ve Singapur’dan ortak askeri tatbikat

Çin, Singapur ile ortak deniz tatbikatı yapacağını duyurdu. Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tatbikat için net bir tarih verilmezken, Çin donanmasının Nisan ayının sonundan Mayıs ayının başına kadar Singapur’da kalacağı belirtildi.

Açıklamada, tatbikata Çin donanmasına ait füze taşıyan Yulin fırkateyni ile mayın avlama gemisi Chibi’nin katılacağı ifade edildi.

Çin ve Singapur, 2019’da savunma iş birliği anlaşmasının ortak askeri tatbikatlar yapılması konusunda genişletilmesine karar verilmişti. Anlaşma kapsamında 2021 yılında Güney Çin Denizi’ndeki uluslararası sularda ortak askeri tatbikat düzenlenmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Ağustos ayının başında ABD, Endonezya, Singapur, Japonya ve Avustralya orduları ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Çin ise 15 Ağustos’ta Tayland ile 10 günlük ortak askeri tatbikata başlamıştı.