Çınar adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Çınar isminin anlamını araştırıyor. Peki, Çınar ne demek? Çınar isminin anlamı nedir?

ÇINAR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Çınar ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Kırmızı renkli bir meyve.

- Uzun boylu, kalın dallı, uzun ömürlü bir ağaç.

- Dayanak, destek, güç alınan kimse, güçlü kimse.

ÇINAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Çınar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Çınar adını koymak caizdir.

ÇINAR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Çınar isimdeki bireyler duygularını her şeyin önünde tutarlar. Alınacak karar hayati derecede önemli de olsa, mantık her daim duygularının arkasında kalır. Bu, onların nadiren de olsa hata yapmalarını sağlayabilir. Öyle ki bu yüzden üzülebilirler. Ama kişilerin sezgileri güçlü olduğu için genelde doğru kararlar alırlar.

Çınar isimli kişiler iş hayatlarını ise insanlara faydalı projelerde yer almak üzerine kurarlar.