Cinayet kurbanı kadınlar fidan dikilerek anıldı

Konya Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve Ali Akkanat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin de destek verdiği programda, TOKİ konutlarının bulunduğu alan kadın cinayetlerine kurban giden kadınların da isimlerinin yaşatılacağı bir koruluğa dönüştürüldü. Programda kadınlar ve öğrenciler Türkiye’nin farklı illerinde cinayete kurban giden genç kız ve kadınların fotoğraflarını ellerinde taşıdı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal da ellerinde taşıdıkları fotoğraflarla kadınlara destek verdi. Programın açılışında cinayete kurban giden kadınların isimleri tek tek okundu, öğrenciler de hep birlikte ‘burada’ diye seslendi.