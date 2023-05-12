Cinayet mi intihar mı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mesire alanında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Kişinin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Cinayet mi intihar mı

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Yuvam Akarca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi.

Bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde, silahla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin Şafak Uslu olduğu belirlendi.
Uslu'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Genç adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

aw889721-01.jpg

aw889721-02.jpg

aw889721-03.jpg

aw889721-04.jpg

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kahreden paylaşım
Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kahreden paylaşım
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Son Haberler
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Ece Üner tv100 seçim gecesine hazırlanıyor. Seçim sonuçları, anlık veri ve grafiklerle tv100 ekranlarında olacak Güncel
Ece Üner tv100 seçim gecesine hazırlanıyor. Seçim sonuçları, anlık veri ve grafiklerle tv100 ekranlarında olacak
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte gençlere seslendi Siyaset
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte gençlere seslendi
Sürgünler Kraliçesi Aysel Sadak aday gösterilmedi ama Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezip oy istedi Güncel
Sürgünler Kraliçesi Aysel Sadak aday gösterilmedi ama Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezip oy istedi
Erling Haaland yılın futbolcusu seçildi! Spor
Erling Haaland yılın futbolcusu seçildi!
Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler?
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt Güncel
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt