Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı

Antalya'da Polat Dereli, bir mekanda vale olarak çalışan Osman Dere ile tartışıp, bıçakla yaraladıktan 15 dakika sonra aynı sokakta tartıştığı Deniz Akten'i de 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bisikletli bir saldırganın karıştığı iki bıçaklama olayı yaşandı.

45 yaşındaki Polat Dereli, önce vale olarak çalışan 36 yaşındaki Osman Dere'yi bıçakla yaraladı, ardından kısa bir süre sonra aynı sokakta tartıştığı 38 yaşındaki Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldürdü.

Cinayet Büro ekiplerinin olay yeri incelemesi sırasında polisin çalışmasını izleyen Dereli, fark edilerek gözaltına alındı.

Sorgusunda susma hakkını kullanan Dereli'nin, Deniz Akten'in öldüğü olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fener Mahallesi'nde meydana geldi. İlk olarak, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kafeteryada hiç tanımadığı Osman Dere ile tartışan Polat Dereli, valeye bıçakla saldırdı ve bisikletine binerek olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra, aynı sokakta Deniz Akten ile karşılaştı ve aralarında çıkan tartışma sonucunda Akten'i 20 bıçak darbesiyle yaralayarak öldürdü. Olay yerine gelen ekipler, Akten'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken saldırganın da orada olduğunu fark etti ve Polat Dereli'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yaralı vale Osman Dere hastaneye kaldırılırken, Akten'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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