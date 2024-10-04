Cinayete kurban giden Müslime'nin mezarı parçalandı. Emzik detayı dikkat çekti. Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cinayete kurban giden Müslime'nin mezarı parçalandı. Emzik detayı dikkat çekti. Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Mersin'de üç yıl önce ailesi çadır kurarken kaybolan ve 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezar taşı kırıldı. Tahribatın kişi ya da kişiler tarafından mı yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken emzik detayı dikkat çekti.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesindeki Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de konaklayacakları çadırı kurduktan sonra, saat 17.00 sıralarında kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.

En son oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan aile, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

CESEDİ 7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNMUŞTU

Kaybolduktan 10 gün sonra, 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi.

MERMER KAPLAMA KIRILDI, BIRAKILAN 'EMZİK' DİKKAT ÇEKTİ

Müslüme'nin mezarındaki beşik şeklinde yapılan mermer kaplamanın bir kısmı kırık olarak bulundu. Polis ekipleri, tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı, yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı. Müslüme'nin mezarının üzerinde ne zaman bırakıldığı belirlenemeyen bir emzik ise dikkat çekti.

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