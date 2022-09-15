15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dere yatağında ölü bulunmuştu arkadaşı tutuklandı: Cinayeti böyle itiraf etti

Dere yatağında ölü bulunmuştu arkadaşı tutuklandı: Cinayeti böyle itiraf etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde, dere yatağında cesedi bulunan Ömer Başdaş'ı tabancayla öldürdüğü belirlenen arkadaşı tutuklandı. Zanlı, Başdaş'ı sevgilisiyle birlikte olduğu için öldürdüğünü itiraf etti.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:06
Takip Et

Cinayeti böyle itiraf etti: Dere yatağında ölü bulunmuştu arkadaşı tutuklandı

Dere yatağında ölü bulunmuştu arkadaşı tutuklandı: Cinayeti böyle itiraf etti
+
Aa
-

Yenidam Mahallesi'nde 13 Eylül'de dere yatağındaki sazlıkta cesedi bulunan kişinin otopsisinde başında mermi çekirdeği tespit edildi.

Olayın aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.

Ekip, sağ el yüzük parmağı bulunmayan maktulün kolundaki dövmeden ve üzerindeki kıyafetlerden de yola çıkarak araştırma yaptı.

Araştırmalar sonucunda, cesedin 21 Ağustos'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Başdaş'a (19) ait olduğu tespit edildi.

- Zanlının maktul ile olay yerine gidip yalnız döndüğü belirlendi

Ekip, yaptığı çalışmayla Başdaş'ın 19 Ağustos'ta arkadaşı Hüseyin S. (24) ile buluşmak için evinden çıktığı bilgisine ulaştı.

Hüseyin S'nin Başdaş ile olayın yaşandığı bölgeye motosikletle gittiğini, daha sonra yalnız döndüğünü belirleyen ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesine kaçtığını tespit edilen Hüseyin B, burada operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin S, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hüseyin S'nin ifadesinde, olaydan 3 gün önce kendisine ait cep telefonunu kullanan Başdaş'ın kapatmayı unuttuğu sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla yazışmalarını gördüğünü, bunun üzerine maktulü evine çağırdığını, daha sonra motosikletle sazlık alana gittiklerini ve bu sırada cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Polis, ikilinin evde buluştukları sırada yanlarında olduğunu belirlediği ortak arkadaşları A.A'yı (30) da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hüseyin S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Yenidam Mahallesi'ndeki sazlık alanda 13 Eylül'de ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kanaldan çıkartılan kısmen çürümüş ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
1
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
2
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
3
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
4
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
5
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
6
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Eskişehir'de Frig dönemine ait tabakalar bulundu
7
﻿Eskişehir'de Frig dönemine ait tabakalar bulundu
﻿Gözünüzde bu belirti varsa hemen doktora gidin!
﻿Gözünüzde bu belirti varsa hemen doktora gidin!
﻿Gözünüzde bu belirti varsa hemen doktora gidin!
﻿Atlantik Okyanusu'nda yeni mavi bir hayvan keşfedildi
﻿Atlantik Okyanusu'nda yeni mavi bir hayvan keşfedildi
﻿Atlantik Okyanusu'nda yeni mavi bir hayvan keşfedildi
﻿Asya borsaları karışık seyretti
﻿Asya borsaları karışık seyretti
﻿Asya borsaları karışık seyretti
﻿Hatay’da uyuşturucu operasyonu
﻿Hatay’da uyuşturucu operasyonu
﻿Hatay’da uyuşturucu operasyonu
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.