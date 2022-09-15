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Cumhur İttifakı'nın sandık planı sızdı: İşte kötü giden ekonomiyi unutturmak için bulunan çare

Türkiye’yi ekonomik krize sürükleyen Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için el yükseltiyor. Mesafeli seçmeni ikna etmek için “terörle mücadele” kozu kullanılacak. AKP-MHP ittifakı, bugüne dek yürütülen yurtiçi ve sınır ötesi operasyonları anlatacak.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:41
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İşte kötü giden ekonomiyi unutturmak için bulunan çare: Cumhur İttifakı'nın sandık planı sızdı

Cumhur İttifakı'nın sandık planı sızdı: İşte kötü giden ekonomiyi unutturmak için bulunan çare
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Cumhur İttifakı, seçime yönelik saha çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda AKP ve MHP’li milletvekilleri sahada yurttaşlarla bire bir buluşmalar gerçekleştiriliyor. Cumhur İttifakı bileşenlerinin 2023 seçimlerindeki stratejisi de belli oldu.

Cumhuriyet’in haberine göre ittifak, ekonomi nedeniyle kendisine mesafeli duran seçmene karşı sahada “terörle mücadelede” kozunu kullanacak. İktidarın bugüne dek başta Fırat Kalkanı, Pençe Kaplan, Pençe Kilit, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi operasyonlar olmak üzere yurttaşlara terörle mücadelede Türkiye’nin elde ettiği kazanımları anlatacak. Bununla birlikte 2023 seçimlerinin “gerek dış politika gerekse terörle mücadele kapsamında Türkiye açısından ne kadar önemli olduğu” vurgusu da yapılacak.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TERÖRÜ “BİTİRME” HEDEFİ

İktidar kanadı ayrıca sahada yurttaşlarla yaptığı temaslarda “terörü tamamen bitirme hedefini” anlatarak operasyonların bundan sonra da aynı şekilde devam edeceği vurgusunu yapacak. Temel hedefin, cumhuriyetin 100. yılında “ülkedeki terör örgütü ile örgütün hem içeride hem de dışarıda temasını kesmek” olduğu da kaydediliyor.

BİR DİĞER KOZ KORONAVİRÜS

Öte yandan iktidar kanadı, “seçimleri muhalefetin kazanması halinde gerek yurt içinde ve dışında yürütülen terörle mücadele operasyonlarının, gerekse dış politikada edinilen kazanımların sekteye uğrayacağı” iddiasını da kullanacak. Ekonomideki gelişmeler içinse iktidar, “özellikle salgınla birlikte tüm dünyada ekonomik krizlerin baş gösterdiği” tezi üzerinden saha çalışmaları yürütecek.

Erdoğan’ın, pazartesi günkü AKP MKYK toplantısında, “Ekonomi ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda atılacak adımlarımız henüz bitmedi. Yurttaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için iktidar olarak her türlü çabayı göstereceğiz. Bakanlıklar da bu kapsamda çalışmalarına ara vermeden devam edecek.” dediği kaydediliyor.

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