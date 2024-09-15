Cinayetin düğümünü annenin diş izi çözecek! Savcılık Adli Tıp raporunu bekliyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gitmek üzere evinden çıkan 8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün sonra dere kenarında bir çuval içinde ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güran ailesinin çeşitli üyeleri ve komşularından oluşan 11 kişi tutuklandı.

ANNEDEN DİŞ İZİ ÖRNEKLERİ ALINDI

Soruşturmada yaşanan son gelişmelere göre, Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine götürüldü. Burada anne Güran’dan ağız ve diş ölçüsü alındı. Bu ölçüler, daha önce Narin Güran'dan alınan ağız ve diş modelleriyle birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

SAVCILIK RAPORU BEKLİYOR

Öte yandan, Enes Güran’ın kolundaki ısırık izlerinin Narin Güran’a ait olup olmadığı 30 Ağustos'ta yapılan ilk incelemelerde tespit edilememişti. Soruşturmanın devamında, anne Yüksel Güran ve diğer aile üyelerinin de dahil olduğu tutuklu kişilerle ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Savcılık soruşturmanın seyrine karar vermek için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçları bekliyor.

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