Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu

Beyaz Tv'nin canlı yayınında “Cin çıkarma seansı” yaparak gündem olan ve kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.