Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu

Sercan Kahveci’nin Beyaz Tv YouTube kanalında sunmuş olduğu “Her Açıdan” programında kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın "Cin çıkarma seansı" yaptığı anlar uzun süre gündemde kalmıştı.
İçine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini belirten Hürman'ın canlı yayındaki "Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat donat donat" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.
Pelin Hürman, yayınladığı YouTube videosunda kendisine gelen eleştirilere yanıt vermiş, "İki dakikalık o mevcut durumdan beni yargılıyorlar ama diğer videolarıma bakmıyorlar.
İftira atıp, günahlarımı temizliyorlar. Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi yapmadım." demişti.
'Sağdan Sola Donat' sözleriyle hafızalara kazınan Pelin Hürman şu andakı hali gündem oldu.
Pelin Hürman'ın sosyal medya paylaşımlarında aldığı kilolar dikkat çekti.
Hürman'a sosyal medyadaki kullanıcılar 'Çok kilo almış, 'Ne kadar değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.