Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu

Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu
Kaynak: Haber Merkezi
Beyaz Tv'nin canlı yayınında “Cin çıkarma seansı” yaparak gündem olan ve kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
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Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu 1

Sercan Kahveci’nin Beyaz Tv YouTube kanalında sunmuş olduğu “Her Açıdan” programında kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın "Cin çıkarma seansı" yaptığı anlar uzun süre gündemde kalmıştı.

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Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu 2

İçine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini belirten Hürman'ın canlı yayındaki "Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat donat donat" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

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Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu 3

Pelin Hürman, yayınladığı YouTube videosunda kendisine gelen eleştirilere yanıt vermiş, "İki dakikalık o mevcut durumdan beni yargılıyorlar ama diğer videolarıma bakmıyorlar.

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Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu 4

İftira atıp, günahlarımı temizliyorlar. Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi yapmadım." demişti.

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Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu 5

'Sağdan Sola Donat' sözleriyle hafızalara kazınan Pelin Hürman şu andakı hali gündem oldu.

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Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu 6

Pelin Hürman'ın sosyal medya paylaşımlarında aldığı kilolar dikkat çekti.

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Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu 7

Hürman'a sosyal medyadaki kullanıcılar 'Çok kilo almış, 'Ne kadar değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Cinci hoca Pelin Hürman son hali ortaya çıktı. 'Sağdan sola üstten alta önden arkaya donat' sözleriyle gündem olmuştu 8
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