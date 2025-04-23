Çin'de altı yaş grubuna yapay zekâ eğitimi...

Bugün 23 Nisan... Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Çocuklarımızın bugün tehdit altında olan ulusal egemenliği koruyabilecek donanımda yetiştirilmesi gerekiyor... Bunun için de teknolojik gelişmelerde geç kalmamak şart...

fortune.com'da Emma Burleigh imzasıyla yayınlanan habere göre Çin'de altı yaşındaki çocuklara, DeepSeek'in gelecek nesil kurucularını eğitmek amacıyla okullarda yapay zekâ dersleri verilecek.

"Çin'in küresel yapay zekâ savaşlarında yeni bir gizli silahı var: ilkokul çocukları. Pekin, teknoloji CEO'larının bir sonraki grubunu daha oyun alanından çıkmadan eğitiyor. Pekin'deki okullar, Çin'in en önemli teknoloji liderlerinden ikisi olan DeepSeek'ten Liang Wenfeng ve Unitree'den Wang Xingxing'in ikisinin de mezun olduğu Hangzhou'daki Zhejiang Üniversitesi'nde görülen başarıyı tekrarlamaya çalışıyor." ifadeleri kullanılan haberde "Estonya, İngiltere, Kanada, Güney Kore ve Amerika gibi diğer ülkeler de öğrencilerine yapay zekânın nasıl kullanılacağı konusunda eğitim veriyor." denildi.

Birleşmiş Milletler ise yapay zekâ müfredatının merkezinde "insanlığı" öne çıkaracak ve çocukların güvenliğini esas alacak yönergeler hazırlıyor...

***

Türkiye'de ise 2019- 2020 eğitim öğretim yılında ilk kez “Yapay Zekâ Mühendisliği Lisans Bölümleri” Hacettepe Üniversitesi ve TOBB Ekonomi Üniversitesi’nde kuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü” ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Mühendisliği Bölümü” kuruldu. İstanbul Üniversitesi'nde Temel Yapay Zekâ Uygulamaları Sertifika Programı açıldı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde de “Yapay Zekâ Mühendisliği” lisans bölümü bulunuyor. Bunun dışında ücretli yapay zekâ eğitimi veren şirketler de var. Lise düzeyinde ise Erdem Yazılım Anadolu lisesinde özel bir teknoloji sınıfı açtı.

***

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde "Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı" kuruldu.

*Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen yıl “Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Uluslararası Forumu”na katıldı ve yeni müfredat modelinde dijital okuryazarlık ve yapay zekâ uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerinde uygulanabilmesi için önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı.

*Foruma katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu da “Türkiye'de yapay zekâ açısından bir dil modeli geliştiren teknoloji devimiz henüz yok. Ancak yapay zekâ alanında başarılı ürünler ortaya koyan pek çok girişimcimiz var. Diğer yandan Türkçe üzerine inşa edilen bir dil modelinin geliştirilmesini stratejik milli bir hamle olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'de Türkçe dil modelinin geliştirilmesi üzerine çok önemli bir çalışma başladı. Yapay zekâ konusunda hem dünya hem de biz bu yolculuğun başındayız. Önümüzdeki 3 ile 5 yıl içinde doğru ve hızlı adımları atabilmeliyiz. Ayrıca bu teknolojinin tüm sektörlere katma değer katacağını biliyoruz. Onların başında da eğitim geliyor. Dolayısıyla ulusal yapay zekâ stratejisinde daha fazla odaklanacağımız alanlardan biri de eğitim olacak” dedi.

*MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise "Yeni müfredatla her eğitim düzeyindeki öğrenci için yapay zekâ planı hazır. Öğretmenlerin de yapay zekâ araçlarını etkin kullanması ve yapay zekâ okuryazarlığını iyileştirmesi için pek çok eğitimimiz var. Hemen hemen her hafta illerimizde öğretmenlerimiz yapay zekâ ile ilgili eğitimlere katılıyor. Ankara'da ilkini açtığımız 'Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve Inovasyon Merkezi'nin ikincisini bu toplantıyla İstanbul’da da açıyoruz. Protokolün imzalanmasıyla girişimcilerin özellikle yapay zekâ alanında çalıştığı bir alan İstanbul’da da olacak" dedi.

***

Görüldüğü gibi yapay zekâ eğitimi, Türkiye'de henüz kuluçka döneminde... Çin ise önümüzdeki dönem, altı yaşındaki çocuklara yapay zekâ eğitimine başlayacak...