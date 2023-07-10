Çin’de anaokulunda cinayet









İHA’ nın haberine göre; Çin'in Guangdong eyaletinin Lianjiang bölgesinde yerel saatle 07.40'ta bir saldırgan, anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Emniyet ekiplerı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk, 1'i öğretmen 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 25 yaşındaki saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jiangxi eyaletinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir anaokuluna düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Jiangxi’de son zamanlarda çocuklara yapılan saldırılar sonrası halk ayaklanma başlattı.