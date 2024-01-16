Çin'de çığ düştü. Bin turist mahsur kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin'de çığ düştü. Bin turist mahsur kaldı
Çin'de turistik bir tatil köyünde çığ düşmesi sonucu bin kişinin mahsur kaldığı açıklandı.

Çin’in kuzeybatısında günlerdir devam eden yoğun kar yağışının etkili olduğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta farklı noktalara çığ düştü.

Otoyolda mahsur kalan 54 araç ve araçların içerisinde bulunan 200’den fazla kişi, kar küreme araçlarının yolları temizlemesinden sonra ancak kurtarılabildiler.

Turistik Hemu tatil köyüne giden yolun kapanmasıyla birlikte ise aralarında yerel halk ve turistlerin bulunduğu binden fazla kişinin mahsur kaldığı açıklandı.

Çığ nedeniyle büyük bir arama kurtarma seferberliği ilan edilirken, yardım çalışmalarında 31 araç ve 53 personelin yer aldığı bildirildi.

Çin ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre, köye giden yolun büyük bir bölümünün temizlendiği bildirildi.

Kar temizleme çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Altay Karayolları İdaresi Müdürü Zhao Jinsheng toplam 350 kilometrelik yolun çığ düşmesinden etkilendiğini açıkladı.

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