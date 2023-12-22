Çin'de depremdeki can kaybı 148'e yükseldi

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Gansu eyaletinde 117, komşu Çinghay eyaletinde 31 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece depremde ölenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 18 Aralık'ta gece yarısından yaklaşık olarak bir dakika önce, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Deprem sebebiyle iki eyaletin sınırına yakın bölgede binlerce ev yıkılırken su ve elektrik şebekeleri, ulaştırma altyapısı ile iletişim ağları hasar almıştı.

Depremde binden fazla kişi yaralanmıştı, Gansu'da 288, Çinghay'da 166 kişinin hala hastanelerde tedavisi devam ettiriliyor.

Hasar gören yerleşimlerde yaşayan 87 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken bölgede 14 bin prefabrik geçici konut kurulacağı kaydedildi.

Müslüman etnik azınlık nüfusunun yoğun olduğu bölgede depremzedeler, soğuk kış koşullarında barınma sorunuyla baş etmek zorunda kalacak.

DEPREM BÖLGESİ

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri olarak nitelendiriliyor.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.