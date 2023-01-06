Beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çin’in Anhui eyaletine bağlı Wuhu şehrinde sarı ışıkta geçen beton mikseri, aynı şekilde ışık ihlali yapan motosikletli ile karşı karşıya kaldı. Motosikletliye çarpmamak için ani manevra yapan beton mikseri, savrulmaya başladı. Motosikletli beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, beton mikseri reklam panolarına çarptı. Hafif şekilde yaralanan beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.