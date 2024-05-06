Emin Pazarcı tasarruf tedbirleri alınırken Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Meksika'ya gitti. Tepki gösterenlere höst dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Emin Pazarcı tasarruf tedbirleri alınırken Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Meksika'ya gitti. Tepki gösterenlere höst dedi
Gazeteci Emin Pazarcı, Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yönelik resmi ziyaretlerini takip etmek için Cumhurbaşkanlığı uçağını kullandı. Pazarcı'ya sosyal medyadaki kullanıcılar tepki gösterdi.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yönelik resmi ziyaretlerine Cumhurbaşkanlığı uçağıyla gitti.

Uçaktan fotoğrafını paylaşan Pazarcı, "Washington'da yakıt ikmalindeyiz. Henüz Meksika'ya, hedefe ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Pazarcı'nın bu paylaşımına tepkiler yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "AK Parti ders almamış anlaşılan" ve "Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?" gibi yorumlarda bulundu.

PAZARCI TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Pazarcı, yapılan eleştirilere gülerek yanıt vererek, "Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun? Devlet işidir bu. Helaldir helal" dedi.

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