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Çin'de Kovid-19 yasaklarında yeni gelişme

Çin'de, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ve kontrollerinin kaldırılacağı bildirildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:05
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Çin'de şehirler arası ulaşımda Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Çin'de Kovid-19 yasaklarında yeni gelişme
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Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimlere gönderdiği talimatta, bölgeler ve şehirlerarası seyahat eden yolculara sağlık kodu ve test sonucu bildirme, varışta test ve kimlik kaydı gibi kısıtlayıcı tedbir ve kontrollerin uygulanmasına son verilmesini istedi.

Bakanlık, salgın tedbirleri nedeniyle durdurulan ulaştırma hizmetlerinin derhal yeniden başlatılması talimatını da verdi.

Yeni yaklaşım, 'sıfır vaka'da değişime gidileceğinin işaretiydi

Devlet Konseyi'ne bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyurmuş; geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Yeni yaklaşım, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.

SIFIR VAKA POLİTİKASININ YARATTIĞI SORUNLAR

Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.

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