Çin’de sel ve toprak kaymasında can kaybı 21’e yükseldi

Çin’in Xi’an kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi.

KAYNAK: AA
Çin’de sel ve toprak kaymasında can kaybı 21’e yükseldi

Çin’in Xi’an kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün yapılan açıklamayla güncellendi. Şehrin acil durum yönetimi yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, kentte meydana gelen afetlerde can kaybının 21’e yükseldiği, 6 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Kentte toprak kayması nedeniyle 2 ev yıkılırken, 900 hanenin elektriği kesildi.
Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde Cuma günü tropikal bir kasırgaya dönüşen Khanun Tayfunu nedeniyle 17 bin 859 kişi tahliye edilirken, Anshan şehri dahil olmak üzere birçok şehirde sel riskinin sürdüğü ifade edildi.

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