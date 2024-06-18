Çin’de toprak kayması: 9 ölü 17 kayıp

Çin’in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli yapışlar, toprak kaymasının meydana gelmesine yol açtı. Toprak kaymalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi ise afette kayboldu.

Her iki eyalette de cadde ve sokaklar denize dönerken araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Guangdong eyaletinde 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişiden haber alınamadığı kaydedildi. Eyalette bulunan Meizhou kenti ve Dongshi kasabasında ise kuvvetli yağışlar nedeniyle iki köprü çöktü.

Fujian’da ise 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise kayboldu. Fujian’ın Wuping ilçesinde şiddetli yağışlar 378 evin çökmesine yol açtı.