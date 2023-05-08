Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Çin'de, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için oy kullanma işlemi sonra erdi.

Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Çin'deki Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Çin'deki temsilciliklerde oy verme işlemi 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlarına göre Çin'de 4 bin 337 kayıtlı seçmen bulunuyor.

YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturdu.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

(AA)

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