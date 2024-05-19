Küme düşme hattında savaş çıktı

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Küme düşme hattında savaş çıktı
İtalya Serie A'da sezonun son haftasına girilirken, düşme potasında yer alan takımlar arasında önemli değişiklikler yaşandı.

Serie A'nın 37. haftasında, düşme hattındaki takımlar kritik maçlara çıktı.

Fabio Cannavaro'nun yönettiği Udinese, evinde Davide Nicola'nın takımı Empoli ile karşılaştı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Düşme hattını doğrudan etkileyen bu maçta, Empoli 90. dakikada M'Baye Niang'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçse de, bu üstünlüğünü koruyamadı ve maçın 90+14. dakikasında Lazar Samardzic'in penaltıdan attığı golle Udinese maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bir diğer önemli maçta, Eusebio Di Francesco'nun Frosinone takımı, Raffaele Palladino'nun Monza'sını deplasmanda 1-0 mağlup ederek, Empoli gibi düşme hattının üstüne çıkmayı başardı.

Frosinone'a üç puanı getiren tek gol, 9. dakikada Walid Cheddira'dan geldi.

Sezonun son haftası öncesinde puan tablosu şu şekilde:

14- Cagliari: 36 puan
15- Frosinone: 35 puan
16- Udinese: 34 puan
17- Hellas Verona: 34 puan (Bir maç eksiği var)
18- Empoli: 33 puan

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