Küme düşme hattında savaş çıktı

Serie A'nın 37. haftasında, düşme hattındaki takımlar kritik maçlara çıktı.

Fabio Cannavaro'nun yönettiği Udinese, evinde Davide Nicola'nın takımı Empoli ile karşılaştı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Düşme hattını doğrudan etkileyen bu maçta, Empoli 90. dakikada M'Baye Niang'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçse de, bu üstünlüğünü koruyamadı ve maçın 90+14. dakikasında Lazar Samardzic'in penaltıdan attığı golle Udinese maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bir diğer önemli maçta, Eusebio Di Francesco'nun Frosinone takımı, Raffaele Palladino'nun Monza'sını deplasmanda 1-0 mağlup ederek, Empoli gibi düşme hattının üstüne çıkmayı başardı.

Frosinone'a üç puanı getiren tek gol, 9. dakikada Walid Cheddira'dan geldi.

Sezonun son haftası öncesinde puan tablosu şu şekilde:

14- Cagliari: 36 puan

15- Frosinone: 35 puan

16- Udinese: 34 puan

17- Hellas Verona: 34 puan (Bir maç eksiği var)

18- Empoli: 33 puan