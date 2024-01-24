Çin'deki heyelanda ölü sayısı 34'e çıktı

Çin’in güneybatısında bulunan Yünnan eyaletindeki, Caotong şehrine bağlı Cınşiong ilçesinin Liangşui köyü, 2 gün önce büyük bir heyelan felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Heyelan, köyün bulunduğu dağın zirvesinden kopan dev bir toprak parçasının, köyün yamacına doğru hızla kaymasıyla meydana geldi. Toprak parçası, köydeki 18 evi tamamen yuttu. Heyelanda, köyde yaşayan 65 kişi toprak altında kaldı.

Heyelanın ardından bölgeye 1000’den fazla arama ve kurtarma personeli sevk edildi. Ancak soğuk ve karlı hava, çalışmaları zorlaştırdı. Bugüne kadar 34 kişinin cesedine ulaşıldı, 10 kişi ise hala kayıp. Sadece 2 kişi, mucizevi bir şekilde sağ kurtarılabildi.

Yerel yetkililer, heyelanın nedenini araştırmak için bir uzman heyeti görevlendirdi. Uzmanlar, heyelanın, dağın tepesindeki 100 metre genişliğinde ve 60 metre yüksekliğindeki toprak kütlesinin, aşırı yağışlar nedeniyle gevşeyerek aşağı kaymasıyla tetiklendiğini tespit etti.

Ulusal basında yayınlanan fotoğraflar, heyelanın yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, toprak kütlesinin, dağın yamacındaki teraslı tarlaları aşarak, köydeki evlerin üzerine çöktüğü görüldü.