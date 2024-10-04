Çin’den Filipinler’e gözdağı

Japonya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Eylül'de Tayvan'ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adalarının arasından geçerken Japonya'nın "bitişik bölgesi" olan sularda seyreden uçak gemisinin, 4 muhrip ve bir hızlı destek gemisinden oluşan harp filosuyla bölgede faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, 20-21 Eylül'de Japonya'nın en güney noktası Okinotorishima Adası'nın yakınından geçen uçak gemisinin, 1 Ekim'e kadar Filipin Denizi'nde kaldıktan sonra Filipinler'in Mindanao Adası açıklarından güneydeki Celebes Denizi'nde hareket ettiği bilgisi verildi.

Tatbikat kapsamında 20-26 Eylül'de gemilerden 410 uçuş gerçekleştirildiği, 27 Eylül ile 1 Ekim arasında savaş uçakları ve helikopterlerin 220 iniş ve kalkış yaptığının gözlendiği kaydedildi.

Liaoning'in bölgedeki manevraları, ABD deniz piyadelerinin Filipinler ile ortak askeri tatbikata hazırlandığı dönemde yapması dikkati çekti. ABD deniz piyadelerinin Güneydoğu Asya Dönüşümlü Kuvveti, Filipinler ordusunun "Sama Sama 2024" ve "Kamadang 8" tatbikatlarına katılmak üzere Filipinler'e gitmişti.

Çin ile Filipinler arasında son dönemde Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde gemilerin çarpışmasına varan sürtüşmeler yaşanıyor.

ABD ile Filipinler'in 1951 tarihli Karşılıklı Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırıya diğerinin karşılık vermesini gerektireceğinden Filipinler ile Çin arasındaki gerilim, ABD'nin de dahil olacağı çatışmaya dönüşme riski taşıyor.