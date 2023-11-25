Çin'den flaş karar. 6 ülkenin vatandaşlarını vizesiz alacak

Çin'in; Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya'nın vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz giriş sağlayacağı bildirildi.

KAYNAK: AA
Çin'den flaş karar. 6 ülkenin vatandaşlarını vizesiz alacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki günlük basın toplantısında, "sınır aşırı seyahatleri kolaylaştırmak" amacıyla altı ülkeye vize muafiyetini tek taraflı olarak genişletme kararı aldıklarını duyurdu.

Karar sonrası Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşları standart pasaportlarıyla iş, turizm, aile ziyareti ve transit amaçlı seyahatlerinde, 15 günü aşmamak kaydıyla Çin'e vizesiz giriş yapabilecek.

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak "deneme" niteliğindeki uygulama 30 Ekim 2024'te sona erecek.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, 17 Kasım'da 54 ülkenin vatandaşlarına üçüncü ülkeye geçişlerinde vize alma zorunluluğunu kaldırmıştı.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke ile de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

YURT DIŞINDAN GELENLER, KOVİD ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 70 AZ

Çin, Kovid-19 salgının başlamasının ardından tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı

Sınır kontrollerinin yılbaşından itibaren kaldırılmasına rağmen, ülkeye yurt dışından gelenlerin sayısı halen Kovid-19 öncesi seviyeye ulaşabilmiş değil.

Yurt dışından gelenlerin sayısı bu yılın ilk 6 ayında, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 70 daha azdı.

Pekin yönetiminin, ekonomik toparlanmadaki kırılganlığa karşı turizmi canlandırmak, yurt dışı ile iş bağlantıları ve ticari alışverişleri artırmak üzere vize muafiyeti ve yabancılara yönelik diğer kolaylaştırıcı düzenlemelere yöneldiği gözleniyor.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Emmy ödüllü 'Yargı' ekibi sette başarılarını kutladı Magazin
Emmy ödüllü 'Yargı' ekibi sette başarılarını kutladı
Mide ve bağırsakları motor gibi çalıştıran ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Mide ve bağırsakları motor gibi çalıştıran ot ortaya çıktı
Anonim ve limited şirketlerde asgari sermeye tutarı 5 kat artırıldı Ekonomi
Anonim ve limited şirketlerde asgari sermeye tutarı 5 kat artırıldı
Zeki Demirkubuz ile İsmail Kılıçarslan arasında seviyeli tartışma. Birbirileriyle küfür ederek iletişim kurdular Gündem
Zeki Demirkubuz ile İsmail Kılıçarslan arasında seviyeli tartışma. Birbirileriyle küfür ederek iletişim kurdular
Kabızlığı kesiyor. Nezle bronşit nefes darlığı tedavisinde kullanılır. Hayat iksiri ot Şifalı Bitkiler
Kabızlığı kesiyor. Nezle bronşit nefes darlığı tedavisinde kullanılır. Hayat iksiri ot
Putin'den Rus hava yolu şirketlerine talimat: Seferlere hazır olun Dünya
Putin'den Rus hava yolu şirketlerine talimat: Seferlere hazır olun
Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi Gündem
Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi