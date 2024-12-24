Çin'den iç tüketimi canlandırma hamlesi

Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak 2024'te ekonomik durgunluğu aşmak için önemli adımlar atmayı planlıyor. Maliye Bakanı Lan Fo’an, Çin'in devlet televizyonu CCTV’ye yaptığı açıklamada, 2025 yılında bütçe açığı oranını artırarak kamu harcamalarını yoğunlaştıracaklarını belirtti. Bu yaklaşım, özellikle yerel hükümetlerin borç yükünü hafifletmeyi ve hane halkı tüketimini teşvik etmeyi hedefliyor.

Bakan, “Harcama yoğunluğunu artırmanın yanı sıra halkın yaşam koşullarını iyileştirmeye odaklanacağız” dedi. Ayrıca, borç içindeki yerel yönetimlere daha fazla transfer ödemesi yapılacağını vurguladı. Bu adım, Çin ekonomisinin durgunluğa karşı daha dirençli hale gelmesi için kritik bir öneme sahip.

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EKONOMİK ZORLUK VE TEDBİRLER

Çin ekonomisi, yıllardır zayıf iç talep, emlak sektöründeki kriz ve artan hükümet borçlarıyla mücadele ediyor. 2024 yılında uygulanan faiz oranı indirimleri, ev satın alma kısıtlamalarının kaldırılması ve borç yapılandırmaları gibi önlemler, ekonomiyi desteklemeye yönelikti. Ancak ekonomistler, daha doğrudan mali teşvikler gerektiğini savunuyor.

Çin yönetimi, "orta derecede gevşek" bir para politikası ve "daha proaktif" bir mali politika benimseyeceğini duyurdu. Bu açıklama, daha önceki ihtiyatlı duruştan bir sapmayı işaret ediyor.

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BÜYÜME HEDEFLERİ

Çin’in 2024 için belirlediği yaklaşık %5’lik büyüme hedefi, Başkan Xi Jinping tarafından mümkün görülse de, birçok ekonomist bu hedefin kıl payı kaçırılabileceğini düşünüyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisinin bu yıl %4,8, gelecek yıl ise %4,5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

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HARCAMA VE GERÇEKÇİLİK DENGESİ

Natixis’in Asya Pasifik Kıdemli Ekonomisti Gary Ng, yeni harcama politikalarının yüzeyde göründüğü kadar yüksek olmayabileceğine dikkat çekti. Ng, mevcut politikanın daha çok büyümeyi "yönetilebilir bir aralıkta" tutmaya odaklandığını belirtti.

Çin’in ekonomik zorluklarla başa çıkmak için uygulayacağı mali ve parasal politikaların uzun vadede nasıl bir sonuç vereceği merak konusu. Ancak mevcut yaklaşımlar, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve sosyal refahın artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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