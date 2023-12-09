Cini nasıl öldürdüğünü anlattı. Kendini ‘cinlerin hocası’ olarak tanıttı

Cinlerin hocası olduğu iddia edilen Hüddam Furkan Bal isimli şahıs Mihrez isimli cini nasıl öldürdüğünü ve cinlerle olan savaşını anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cini nasıl öldürdüğünü anlattı. Kendini ‘cinlerin hocası’ olarak tanıttı

Hayalhanem isimli Youtube programına 'cinlerin hocası' olduğunu iddia eden Hüddam Furkan Bal konuk oldu.

Hüddam Furkan Bal, şeytanın oğlu olarak bilinen ve cin padişahlarının da üstünde olduğunu söylediği Mihrez isimli cini öldürdüğünü ilk kez açıkladığını söyledi.

Hüddam Furkan Bal, Şeytan'ın oğlu olduğunu iddia ettiği Mihrez isimli cini, davet ederek, Müslüman olması için ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

Cine tebliğde bulunduğunu söyleyen cinci hoca, 'Eğer olmazsan sen insanlara zarar veriyorsun, benim seni öldürme ihtimalim var' demesi üzerine başka cinlerin de bir anda ortaya çıkarak kendisine saldırdığını söyledi. Hüddam Furkan Bal isimli hoca, cinlerin saldırısıyla savaşa girdiğini ifade ederek, 'Yarabbi sen Kabe'den atlı ordularını gönder, işte bunların üzerine gökten ateş topları yağdır' diyerek Allah'a dua ettiğini ifade etti. Bal'ın ettiği dua ile birlikte kendisine saldıran cinlerin gökten ateş topu yağarak savaşı kolaylıkla kazandığını iddia etti.

Cinlerin Hocası olarak kendini tanıtan Hüddam Furkan Bal, Şeytan'ın oğlu olduğu söylenen Mihrez isimli cinin orada öldüğünü söyledi.

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