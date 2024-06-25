Çin’in Ay’a gönderdiği uzay aracı Dünya’ya döndü

Kaynak: İHA
Çin’in Ay’a gönderdiği uzay aracı Dünya’ya döndü

Çin’in Ay’ın karanlık yüzüne gönderdiği uzay aracı Dünya’ya döndü. Uzay aracı, topladığı örneklerle başarılı bir şekilde iniş yaptı.

Çin’in Ay’ın karanlık yüzünden örnekler toplaması için fırlattığı Chang'e-6 uzay aracı Dünya’ya döndü. Uzay aracı, 2 Haziran’da Ay’a başarılı bir şekilde inişler yaparak örnekler toplamıştı. Uzay aracı, görevini başarılı bir şekilde tamamlayarak İç Moğolistan bölgesindeki çöle iniş yaptı. Uzay aracının topladığı örnekler Pekin’de incelenecek.

Bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünden alınan örneklerin dünyanın oluşumuna ilişkin sorulara yanıt vermesini bekliyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Chang'e-6'nın Dünya'ya dönmesinin ardından komuta merkezi görevlilerini arayarak tebrik ederek uzayın derinliklerini keşfetmeye ve evrenin bilinmezliklerini çözmede yeni zirvelere ulaşmaya, insanlığa fayda sağlamaya ve ulusu ilerletmeye devam edebileceklerini umduğunu söyledi.

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