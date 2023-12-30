Çin'in yeni Savunma Bakanı belli oldu

Kaynak: AA
Çin'in yeni Savunma Bakanı belli oldu
Çin'de Ekim ayından bu yana boş olan Savunma Bakanlığı koltuğuna Donanma Komutanı Dong Cün atandı.

Çin'de bir anda bir süre ortadan kaybolmasının ardından görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı.

Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, Donanma Komutanı olarak görev yapan Amiral Dong'u Çin’in yeni Savunma Bakanı olarak atadı.

Çin Savunma Bakanı Li, bilinmeyen bir nedenle uzun süre kamuya açık etkinliklerde yer almamasının ardından 24 Ekim'de görevden alınmıştı. Li'nin yerine atama yapılmadığı için Savunma Bakanlığı koltuğu uzun süre boş kalmıştı.

Eski Bakan Li, en son 29 Ağustos'ta Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda görülmüştü.

Çinli Bakan'ın 7-8 Eylül'de katılması gereken Çin-Vietnam Yıllık Savunma İşbirliği Toplantısı, "sağlık sorunu" gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Li, Çin ordusunun yönetim organı olan 7 kişilik Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) 15 Eylül'de yapılan toplantısına katılmayan tek üye olmasıyla dikkat çekmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, eylül sonunda organize edilen aylık basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapta, "durumdan haberdar olmadığını" ifade etmiş, Bakan Li'nin hala görevinin başında olup olmadığını yanıtlamaktan kaçınmıştı.

Eski Bakan, 1 Ekim'de Ulusal Gün resepsiyonuna da katılmamıştı.

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