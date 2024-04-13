Çinli Chery Mart ayında 181 binden fazla araç sattı

Çin’in üst üste 21 yıldır binek otomobil ihracatının lider markası Chery, yeni nesil modelleriyle satış performansını artırmaya devam ediyor.

Teknolojik üretim gücü ve inovatif modelleriyle dünya çapında satış rakamları hızla yükselen Chery Holding Grubu, mart ayına ait verilerini açıkladı.

Mart ayında satışlarını yıllık bazda yüzde 45,3 oranında artıran Chery Grubu, 181 bin 585 araç satışına ulaştı. Grubun satışları, 2024’ün ilk üç aylık döneminde ise yıllık ölçekte yüzde 60,3 artışla 529 bin 604 adedi buldu.

GRUP BÜYÜME HIZIYLA SEKTÖRÜ 12’YE KATLADI

Chery Grubu’nun satışları yılın ilk çeyreğinde üç farklı trend sergiledi. Yıla güçlü bir büyüme ivmesi ile başlayan grup, ilk iki aylık dönemde satışlarını yüzde 70 artırarak yüzde 11,1’lik sektör ortalamasını önemli ölçüde geride bıraktı.

Otomotiv sektörü için geleneksel olarak güçlü bir satış dönemi olan mart ayında, farklı tüketici teşvik politikalarının da etkisiyle binek araç satışlarında yıllık yüzde 3,7 oranında bir artış bekleniyor. Chery Gurubu ise sürekli bir büyüme hızı sergileyerek sektörden yaklaşık 12 kat daha hızlı bir büyüme oranı kaydetti.

Grup ayrıca, yeni enerjili araç satışlarında da dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Çinli otomobil üreticileri arasında uluslararası pazarlardaki hakimiyetini sürdüren Chery Grubu, ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 40,9 artışla 253 bin 418 araç ihraç etti.

Chery markası tek başına mart ayında yıllık yüzde 40,7 artışla 116 bin 927 araç satışına ulaştı. Chery, ilk üç aylık dönemde ise yıllık yüzde 57,6 büyüme ile 350 bin 314 araç satışı gerçekleştirdi. Chery, bu yılın ilk çeyreğinde, amiral gemisi sedanı ARRIZO 8 ile birlikte, “ARRIZO 8 Estetik Seyahat: Dünya Çapındaki En İyi 8 Muhteşem Göl Koleksiyonu” kampanyası ve Qpower teknolojisinin Filipinler ve Meksika gibi pazarlara tanıtılması da dahil olmak üzere birçok kilometre taşı etkinliğe imza attı.

Tüm bu kilometre taşları Chery için itici güç oldu ve büyüme hızına devam etme konusundaki kararlılığının altını çizdi. Yine bu kararlılığın yansıması olarak Chery, otomotiv endüstrisinde mükemmel ve yenilikçi bir yaklaşım izleyerek tüketicilere daha kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor.

PEKİN OTOMOBİL FUARI İTİCİ GÜÇ OLACAK

Chery, bu ay gerçekleşecek olan Pekin Otomobil Fuarı yaklaşırken, küresel bayiler ve ortaklarla iş birliğine dayalı büyüme stratejisini fuar ile desteklemeye hazırlanıyor.

Chery, fuarda yeni modellerini tanıtma, yeni enerji çözümlerini tanıtma, menzil testleri yapma, fabrika turları düzenleme ve temalı konferanslara ev sahipliği yapma gibi bir dizi ilgi çekici etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyor.

Tüm bu etkinlikler Chery’nin teknolojik yenilik, ürün geliştirme ve marka kültürünü vurgulamayı, aynı zamanda markaya daha fazla ilgi çekerek dikkat çekici büyüme yolculuğunu birlikte kutlamayı hedefliyor.