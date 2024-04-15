Sakarya'dan 1,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocak-mart döneminde ülke ihracatına yüzde 2,4 fayda sağlayan Sakarya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'ten sonra yedinci sırada yer aldı.

2024’ün ilk çeyreğinde 129 ülke ve 9 serbest bölgeye 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık ihracat sağlayan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 86,1 ile otomotiv alanında oldu.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan şehir, ilgili sektörde 1 milyar 151 milyon 226 bin dolarlık ihracat yaparak yükselişe devam etti.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA OLDU

Ocak-mart döneminde şehirde en fazla ihracat 185 milyon 997 bin dolarla Fransa'ya sağlandı. Bu ülkeye satış 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 43,4 artış gösterdi.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 155 milyon 663 bin dolarla İngiltere oldu. Bu sıralamayı 145 milyon 200 bin dolarla İtalya, 134 milyon 932 bin dolarla Polonya ve 103 milyon 431 bin dolarla Almanya takip etti.