Tüm otomobillerde bir özellik tarih oluyor

Otomobil alırken, fiyat, yakıt ve motor tipi önemli faktörler arasında yer alıyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil kullanıcılarının tercihlerinde önemli etkenler arasında yer alıyor.

Türkiye otomotiv pazarında, 2024’ün ocak-mart döneminde otomatik vites araç satışları yükselişini sürdürdü. Söz konusu artışta küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese oranla daha fazla olmasının da etkisi bulunduğu aktarılıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024’ün ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 25,2 büyüme göstererek 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artışla 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet oldu.

Manuel otomobillerin payı tek haneye yaklaştı

Mart sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, satışlardan 208 bin 441 adetle yüzde 89,3 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 24 bin 948 adetle yüzde 10,7 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 9'u otomatik vites oldu.

En düşük pay C segmentinde

Segment bazında incelendiğinde, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) pay aldı.

Bu segmentleri, yüzde 97,4 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 94,8 ile küçük araç sınıfı olarak tanınan B segment ve yüzde 84,2 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak isimlendirilen C segment izledi.

Mart ayı otomobil satışları baz alındığında da otomatik vites satışları manuel vites satışlarının üzerinde açıklandı. Martta toplam 40 bin 512 otomobil satışının 29 bin 276'sı otomatik vites otomobillerden oluştu.

MANUEL OTOMOBİLLERİN PAYI SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dönemler bazında incelendiğinde manuel vites otomobillerin pazar payı azalış trendine devam etti.

2023’ün ocak-mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 73,2 ve satışı 128 bin 403 adet, manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı da yüzde 26,8 ve satışı 47 bin 18 düzeyinde o9ldu.

2022’nin ocak-mart döneminde manuel şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 21,8, 2021'in aynı döneminde yüzde 23,5, 2020'de yüzde 28,49, 2019'da yüzde 36,42, 2018'de yüzde 34,94, 2017'de yüzde 41,13, 2016'da yüzde 45,87 ve 2015'te de yüzde 53,23 seviyesinde açıklanmıştı.

ODMD sitesinde ilk verilerin bulunduğu 2006 raporunda ise tüm segmentler içindeki otomatik vitesli araç satışlarının payı yüzde 22, manuel vitesli araç satışlarının payı da yüzde 88 olmuştu.