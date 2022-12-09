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126 kiloluk oğlunu oynatmak için 2 milyon Euroluk takım satın aldı

Çinli bir zengin iş insanı He Shihua, geçen sene Çin 2. Ligi'nde mücadele eden Zibo Cuju takımını satın aldı fakat daha ilginç bir olaya imza attı. Sosyal medyada rekor kıran görüntü tekrar gündeme geldi

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 14:55
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Çinli milyoner 126 kiloluk oğlunu oynatmak için takım satın aldı. Görüntüler yine gündem oldu

126 kiloluk oğlunu oynatmak için 2 milyon Euroluk takım satın aldı
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Çinli iş insanı Transfermarkt'a göre, He Shihau'nun satın aldığı Zibo Cuju kulübünün değeri yaklaşık 2 milyon euro.

Takım kadrosu ağırlıklı olarak Çinli futbolculardan oluşurken, kulübün yeni sahibi He Shihua, 126 kilo olan oğlunu takımda oynatmaya başladı.

Futbola olan tutkusundan vazgeçmediğini söyleyen Çinli milyoner, 126 kilo olan oğlunu da takımda forvet yaptı.

Kendine takımın 10 numaralı formasını veren Çinli iş insanı, bu hareketiyle sosyal medyada gündem oldu. Zibo Cuju takımı ligde 5 maçta 1 puan alırken, 2 gol atıp 10 gol yedi.

126 kilo olan oğlunu forvet yapan ve takımda kendisine 10 numarayı veren kulüp başkanı He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu maçında 90. dakikada kendisini oyuna aldı.

Kulübün ikinci sezonunda başkanın oğlu bu kez Ronaldo'nun 7 numaralı formasını sırtına geçirdi.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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