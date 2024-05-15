Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Batman’da, emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu sattıkları tespit edilen 23 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, baskın sırasında uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalışırken yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda da 750 gram skunk, 263 gram sentetik kannabinoid, 201 ecstacy, 2 kilo esrar, 0,23 gram eroin, 10,69 gram metamfetamin, 7 adet lyrıca isimli ilaç, 1 hassas terazi ve suçtan kazanıldığı öngörülen 4 bin 820 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.