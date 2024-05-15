“Bakkala gidiyorum” diye evden çıktı, polis arkadaşına ulaşınca gerçek ortaya çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Esence Mahallesi’nde yaşayan lise 1’inci sınıf öğrencisi Betül A., 10 Mayıs’ta “Bakkala gidiyorum” diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Kızının arkadaşlarını arayan ve gidebileceği yerlere bakan 3 çocuk babası Mehmet A., sonuç alamayınca polise başvurdu.

Polis ekipleri, Eylül ayında annesi Rahime A.'yı trafik kazasında yitirdikten sonra psikolojisinin bozulduğu ve daha önce de evden kaçtığı tespit edilen Betül’ün bulmak için çalışma başlattı.

ANNESİ 8 AY ÖNCE TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETTİ'

Kızını annesinin ölümü sonrasında bir süre okula göndermediğini, akrabalarının da isteği üzerine kaydını Bursa’daki bir okula aldırdığını belirten baba Mehmet A., “8 ay önce annesi trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesinin vefatı sonrasında Betül'ü bir süre okula göndermedim. Dayıları geldi ve ‘Çocukları Bursa'da okutalım’ dediler. Ben de kabul ettim. Ardından okuldan kaçmaya başladı. Bursa'daki okulda okumak istemediğini söyledi. Betül'ü, öğretmenleriyle görüşerek Mudanya ilçesinde bulunan bir okula kaydettirdim" dedi.

“MUDANYA'DAN BURSA'YA GELDİĞİ HABERİNİ ALDIM”

Kızının daha önce de evden kaçtığını ve Buse adında bir arkadaşında kaldığını belirten Mehmet A., sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlk kaybolduğunda yanında kaldığı arkadaşı Buse ile konuştum. Bana, 'Gönlün rahat olsun, Betül yanımda' dedi. Ardından kızımı Demirtaşpaşa Metro İstasyonu'ndan aldım ve Mudanya'da yer alan evimize geldik. Betül'ün madde kullandığından şüphelenmiyorum. Kızımın ilk evden kaçtığında yanına gittiği Buse isimli arkadaşına şu an ulaşamıyoruz. Betül'ün kaybolduğu gün, bir akrabamızın cenazesi vardı ve kardeşiyle beraber oraya gitmesini istedim. Cenazeden sonra otobüsçü bir arkadaşım, Betül'ün otobüsüne bindiğini söyledi. Ben de ‘Haberim yok’ dedim ve araçtan indirmesini söyledim. Daha sonra Betül eve geliyor ve bakkala gideceğini söyleyerek evden çıkıyor."

ARKADAŞI İLE BULUŞMA AYARLADILAR

Gelen ihbarlar üstüne Betül A.’nın Bursa’da olduğunu tespit eden polis ekipleri, bir arkadaşı aracılığıyla buluşma ayarlattı.

Arkadaşının buluşmak istediğini söylediği Betül, polis tarafından buluşma noktasına geldiğinde alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Betül A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.