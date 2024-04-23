Çinli profesör ülkesine döndükten sonra kayboldu

Kaynak: AA
Çinli profesör ülkesine döndükten sonra kayboldu
Japonya Tokyo’da bir üniversitede görev yapan Çinli profesör Fan Yuntao'dan, 2023’ün şubat ayından beri haber alınamadığı belirtildi.

Asya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Çinli profesör Fan Yuntao, geçtiğimiz yılın şubat ayında Çin'in Şanghay bölgesine gitti ve orada kayboldu. Fan’ın Tokyo’da yaşayan ailesine ülkesine geçici olarak gideceğini ve 2023 yılının nisan ayına kadar Tokyo’ya geri döneceğini ifade ettiği belirtilirken, Yuntao’dan o zamnadan beri haber alınamadığı iletildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yıllardır bir Japon üniversitesinde eğitim veren profesörün insan haklarıyla ilgili" olduğunu ve profesörün kayboluşuyla ilgili durumu araştırdıklarını belirtti.

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