Cinsel ilişki için buluştuğu 4 erkeği öldürdü

ABD’de Rebecca Auborn isimli bir kadın cinsel ilişki için buluştuğu erkekleri yüksek doz uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Cinsel ilişki için buluştuğu 4 erkeği öldürdü

ABD'nin Ohio eyaletinde başsavcı tarafından yapılan açıklamaya göre Rebecca Auborn isimli kadına dört cinayet suçlaması yöneltildi.

Açıklamada şu an Franklin County Hapishanesi’nde tutulan Auborn'un cinsel ilişkide bulunmak için buluştuğu erkeklere aşırı doz uyuşturucu madde vererek ölümlerine neden olduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında “Ohio'da seks satın almayın. Bu hayatınızı mahveder ve sizin hayatınıza mâl olabilir” denildi.

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BAŞKA KURBANLARI OLABİLİR

Suçların bu yıl ocak ve haziran ayları arasında işlendiğini belirten polis, Auborn'un başka kurbanları olabileceğine inanıyor. Aralık 2022'de aşırı doz uyuşturucudan sağ kurtulan erkek bunlardan birisi.

“BÖYLE BİR VAKA GÖRMEDİM”

Ohio Eyaleti Başsavcısı Dave Yost, bir gazeteye verdiği demeçte “Kariyerim boyunca buna benzer bir vaka görmedim” dedi.

Geçmişinde herhangi bir sabıkası olmayan Auborn'un bir çocuğu olduğu belirtiliyor.

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