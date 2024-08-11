Ülkeye kaçak giren 8-17 yaş arasındaki kızlar tarikat evlerinde yakalandı. CHP'li vekilden flaş iddia

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de resmi olarak kayıtlı 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin “adresinde bulunmadığını” kamuoyuyla paylaşması ve Azerbaycanlı iki askeri öğrencinin ikametgâh adresi olarak Yerlikaya’nın evini göstermesi mülteci problemini yeniden gündeme geitrdi.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bu yaşanan olayların Göç İdaresi Başkanlığı’nın etkinliğini, işlerin düzenli yürüyüp yürümediğini anlamak amacıyla önemli bir ölçüt olduğunu ifade etti.

CHP’li Bakan,Göç İdaresi Başkanlığı’nın kayıt odaklı çalışmalarıyla sahadaki faaliyetlerle irtibatı sınırlı olan bir kurum olduğunu, İllerdeki Göç Şube Müdürleri’nin ise farklı alanlardan gelen, adli işlerden veya suçla mücadeleden anlamayan, tecrübesiz kişilerden oluştuğunu ifade etti.

CEMAAT YURDUNA 8-17 YAŞ ARALIĞINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINI KAÇAK GETİRMİŞLER

Yaşanan zafiyet ile ilgili flaş açıklamalarda bulunan Bakan, il ismi vermeyerek, ıssız bir yerde bulunan cemaat yurdunda, yaşları 8 ile 17 arasında değişiklik gösteren, Türkiye’ye kaçak yollarla girmiş yabancı kız çocuklarının olduğunu ve bu kızların jandarma ekipleri tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Bakan, bu kız çocuklarının kaçak yollardan ülkeye nasıl girdiğini, memleketlerinde, kaçırılarak mı getirildiğini, anne babalarının burada olduklarından haberleri olup olmadığı gibi birçok sorunun sorulması gerektiğini, ve adli bir soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.

Bakan, kız çocuklarının cemaat yetkilileri tarafından bir otobüse bindirilerek başka bir ile bir işlem yapılmadan gönderilmesine göz yumulduğunu söyledi.