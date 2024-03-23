Cip kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Karaman-Konya kara yolu üzerinde bulunan galericiler sitesi önünde meydana gelen kazada alınan bilgiye göre, kadın sürücü R.Y.'nin (25) yönetimindeki cip, sürücüsünün adı öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada cip sürücüsü yaralandı. Gelen ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.