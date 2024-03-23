Bungalovun yanındaki kazan dairesinden alevler yükseldi

Yangın, Akçay Mahallesi yolunda yer alan bir bungalov evin bitişiğindeki kazan dairesinde yaşandı. Bungalovda konaklayan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye aracı yol şartlarından dolayı kazan dairesinin bulunduğu yere ulaşamadı.

Yangını söndürmek için ekipler farklı bir yol denedi. Yangın söndürme tüpleri kullanarak yaya şekilde olay yerine ulaşan ekipler, aynı zamanda bungalov evin havuz suyunu kullanarak yangını söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.