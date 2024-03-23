Bungalovun yanındaki kazan dairesinden alevler yükseldi

Kaynak: İHA
Bungalovun yanındaki kazan dairesinden alevler yükseldi
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov evin bitişiğinde yer alan kazan dairesinde yangın başladı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yol şartlarından bölgeye ulaşamayınca bungalovun içindeki havuz suyuyla yangına müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangın, Akçay Mahallesi yolunda yer alan bir bungalov evin bitişiğindeki kazan dairesinde yaşandı. Bungalovda konaklayan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye aracı yol şartlarından dolayı kazan dairesinin bulunduğu yere ulaşamadı.

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Yangını söndürmek için ekipler farklı bir yol denedi. Yangın söndürme tüpleri kullanarak yaya şekilde olay yerine ulaşan ekipler, aynı zamanda bungalov evin havuz suyunu kullanarak yangını söndürdü.

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Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

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