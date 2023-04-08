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Hafif ticari araç ciple çarpışınca devrildi

Karabük'te cipin çarptığı hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 21:44
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Cipin çarptığı hafif ticari araç devrildi

Hafif ticari araç ciple çarpışınca devrildi
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(İHA) Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. A.D. idaresindeki 78 AAC 603 plakalı cip, S.E. idaresindeki 19 LB 126 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi. 

Kazada hafif ticari aracın sürücü ile C.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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