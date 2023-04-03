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Eyüpsultan-Kadıköy vapurunda facianın eşiğinden dönüldü

Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapuru, kuru yük gemisine çarpmaktan son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 01:20
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İstanbulda Eyüpsultan-Kadıköy vapuru az kalsın kuru yük gemisine çarpıyordu

Eyüpsultan-Kadıköy vapurunda facianın eşiğinden dönüldü
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(DHA) İstanbul'da Şehir Hatları'na ait Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan bir vapur, Kasımpaşa önlerinde seyreden kuru yük gemisine çarpmamak için son anda manevra yaptı. Vapur içindeki yolcular panik yaşarken vapur Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti.

Işıkları kapalı olduğu iddia edilen yabancı bayraklı kuru yük gemisini geç fark eden şehir hatları vapurunun kaptanı, kazayı, yaptığı manevrayla önledi. Vapurda yaşanan panik ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

AYDINLATMA YA DA RÖMORKÖR BULUNMUYORDU

Olay, saat 20.30 sıralarında yaşandı. Saat 20.05'de Eyüpsultan'dan Kadıköy'e gitmek üzere hareket eden şehir hatları vapuru Kasımpaşa'yı geçtikten sonra bir anda kuru yük gemisiyle karşı karşıya geldi.

İddiaya göre kuru yük gemisinde her hangi bir aydınlatma ya da eşlik eden bir römorkör bulunmuyordu. Vapurda bulunan yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kameralarına yansırken, vapurun kaptanının son anda yaptığı manevrayla kazayı önlediği öğrenildi.

Şehir Hatları vapuru olayın ardından Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti.

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