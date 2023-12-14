Cipin yakıt deposuna gizlenmiş 11 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: DHA
Cipin yakıt deposuna gizlenmiş 11 kilo metamfetamin ele geçirildi
Kocaeli'de Narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan cipin yakıt deposunda 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, şüphelendiği bir cipi durdurdu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin tepki verdiği cip, detaylıca arandı.

111 KİLO 400 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Cipin sökülen yakıt deposunun içine gizlenmiş 42 kilo 150 gram likit, 69 kilo 250 gram kristal halde olmak üzere toplam 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı cip sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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