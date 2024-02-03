Şeffaf yağ şişelerine gizlemiş 6 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Operasyon, İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli sıvının tespit edilmesiyle başladı.

Yapılan analizde, bu şüpheli sıvının “metamfetamin” cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Toplamda 6 kilo 168 gram uyuşturucuya el konuldu.

Soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

METAMFETAMİN NEDİR VE NASIL ÜRETİLİR?

Metamfetamin, merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan sentetik bir maddedir. İlaç olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve obezite gibi hastalıkların tedavisinde reçete edilir ve ABD’de Desoxyn adıyla piyasada bulunur. Ancak uyarıcı etkileri nedeniyle yasadışı olarak da kullanılmaktadır. Metamfetamin, kristal ve hap formunda olabilir ve birçok ülkede yasadışı olarak satılmaktadır.

Bu madde, birçok uyarıcı gibi güçlü bir öfori (6-24 saat süren yüksek mutluluk hali) yaratma yeteneğine sahiptir ve bu nedenle psikolojik bağımlılık yapabilir. Yapısal olarak amfetamine benzer bir psikoaktif maddedir. Saf metamfetamin renksiz bir sıvıdır ve IUPAC ismi (S)-N-metil-1-fenilpropan-2-amin olarak bilinir. Suistimal edilmek üzere kaçak üretimi ile de tanınmıştır. Efedrin veya psödoefedrin molekülünün indirgenmesiyle kolayca elde edilebilir.

Metamfetaminin etkileri şunları içerir:

• Uyanıklık, motivasyon ve kısa dönem beyin aktivitesini artırma

• Tansiyon ve vücut sıcaklığının yükselmesi

• Göz bebeklerinin büyümesi

• İshal, bulantı, kusma gibi yan etkiler

• Beyin kimyasını bozarak depresyona yol açma

• Psikoz etkileri, görsel ve işitsel halüsinasyonlar

• Güçlü bir psikolojik bağımlılık.

Metamfetamin, kötüye kullanımı sonucunda meth ağzı denen diş çürüklerine yol açabilir ve bağışıklık sistemi baskılanan kişilerde stafilokok enfeksiyonlarına sıkça rastlanabilir. Kilo kaybı ve kısa dönem libido artışı da bilinen kötü etkilerindendir. Ayrıca, kuvvetli sistemik reaksiyonlara yol açabilir.