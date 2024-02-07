Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile gönüllere taht kurmuştu. Azerin'den yürekleri dağlayan 6 şubat şarkısı

Yanık sesi ve vatan aşkı ile bilinen Azerbaycan Türkü Azerin, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısını yanık sesi söyleyip Türk halkının yüreğine dokunmuş, gönüllerinde taht kurmuştu. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde depreme özel bir şarkı seslendiren Azerin yürekleri dağladı.

Şarkının yapım sürecini anlatan Azerin, “Stüdyoya girdim 1 kere okuyabildim tekrar edemedim….” İfadesini kullandı.

Sesi ve sözleri ile depremde yaşanan kabusun, yürekleri Türkiye ile atan Azerbaycan Türkleri tarafından nasıl hissedildiğini derinden hissettiren Azerin, deprem haberinin alınmasının ardından Azerbaycan halkının Türkiye için nasıl seferber olduklarını içeren ve deprem bölgesinden çekilen kareler şarkısını paylaştı.

Videonun sonunda ise deprem haberini alır almaz ülkemize arama kurtarma faaliyetlerine gelen Azerbaycan ekiplerinin can hıraş bir şekilde enkaz altından vatandaşları kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.

İşte yürekleri dağlayan şarkının sözleri:

"İşitince ata yurtta depremi

Aktı yaşım döndü başım Türkiye’m

Her derdimin her gamımın ortağı

Can gardaşım kan gardaşım Türkiye’m

Var mı kaza, var mı bela ve bunca?

Seninleyiz biz ömür boyunca

Facianı biz uzaktan duyunca

Gözlerimden aktı yaşım Türkiye’m

Benim canım can yoldaşım Türkiye’m

Can gardaşım kan gardaşım Türkiye’m"