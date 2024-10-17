’Çırpınırdın Karadeniz’ türküsüyle kendine hayran bıraktı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, Azerbaycan'ın güçlü sesi Gulyanag Mammadova konser verdi.
Konserde, 2. Karabağ Savaşı'nın simgesi haline gelen "Çırpınırdın Karadeniz" türküsüyle dinleyicilerin tüyleri diken diken oldu. Mammadova, sahnede dakikalarca ayakta alkışlandı.
Birbirinden güzel eserlerle müzik ziyafeti sunan Mammadova, konserde Türk devletlerini tek tek sayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Azerbaycan ve Türk müziğinin en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, performansıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı.