’Çırpınırdın Karadeniz’ türküsüyle kendine hayran bıraktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
’Çırpınırdın Karadeniz’ türküsüyle kendine hayran bıraktı

Azerbaycanlı şarkıcı Gulyanag Mammadova, Türkiye Yüzyılında Uluslararası 1. Türk Diasporası Sempozyumu kapsamında Erzincan'da sahne aldı. "Çırpınırdın Karadeniz" türküsünü seslendiren Mammadova, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, Azerbaycan'ın güçlü sesi Gulyanag Mammadova konser verdi.

Konserde, 2. Karabağ Savaşı'nın simgesi haline gelen "Çırpınırdın Karadeniz" türküsüyle dinleyicilerin tüyleri diken diken oldu. Mammadova, sahnede dakikalarca ayakta alkışlandı.

Birbirinden güzel eserlerle müzik ziyafeti sunan Mammadova, konserde Türk devletlerini tek tek sayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Azerbaycan ve Türk müziğinin en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, performansıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı.

’Çırpınırdın Karadeniz’ türküsüyle kendine hayran bıraktı

’Çırpınırdın Karadeniz’ türküsüyle kendine hayran bıraktı

’Çırpınırdın Karadeniz’ türküsüyle kendine hayran bıraktı

’Çırpınırdın Karadeniz’ türküsüyle kendine hayran bıraktı

’Çırpınırdın Karadeniz’ türküsüyle kendine hayran bıraktı

Son Haberler
Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı
Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı
Siyah noktalardan kurtulmanın yollarını uzmanlar açıkladı
Siyah noktalardan kurtulmanın yollarını uzmanlar açıkladı
Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek
Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif
Polis önce elektrik verdi sonra dövdü
Polis önce elektrik verdi sonra dövdü