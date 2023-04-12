Manchester 3'ledi, Bayern intihar etti. Alman devi tur şansını zora soktu

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Bizim yağlı güreşlerde cazgır bağırır.

"İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane."

Bu söz, bu gece futbol için geçerli oldu.

Avrupa futbolunun iki devi Manchester City ile Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında çıktılar sahaya.

İkisi de kalite, ikisi de güçlüydü.

Devlerin maçıydı bu.

Aynı zamanda teknik direktörlerin kapışmasıydı.

Premier Lig'de son 5 maçını kazanarak istim üzerinde olan Manchester City hızlı başladı maça.

İngilizler kanatlardan geliştirdikleri ataklarla Haaland ve Grealish gibi golcülerini beslemeye çalışırken, Bayern Münih oyunu kendi sahasında kabul edip, hızlı ve kontra paslarla sonuca gitmeyi hedefliyordu.

Sahada kıran kırana bir mücadele vardı.

İlk 45 dakikada Manchester City daha istekli ve üretken, Bayern ise daha kontrollü ve savunma anlayışlıydı.

Bu nedenle Manchester City forveti Alman savunmasını açmakta zorlandı.

Büyük maçlarda bazen sürpriz golcüler çıkar sahneye.

Öyle de oldu.

28.dakikada Manchester City'nin İspanyol liberosu Rodri ceza alanı dışından öyle bir füze yolladı ki, döne döne giden top kaleci Sommer'ın parmak uçlarını sıyırarak 90'a takıldı:1-0

Bu ilk yarının skoruydu.

İkinci yarıda roller değişti.

Bu kez risk alıp saldıran Bayern Münih, savunmada zorlanan Manchester'dı.

Alman ekibinde özellikle Sane uzaktan çektiği sert şutlarla büyük tehlikeler yarattı.

Sane'nin şutlarına Manchester United kalecisi Ederson harika kurtarışlarla geçit vermedi.

Bayern pozisyon buluyor ama savunmasında da büyük açıklar veriyordu.

Almanların teknik direktörü Thomas Tuchel gözünü iyice karartmış olacak ki, tüm riskleri göze aldı.

Ya gol atacak, ya intihar edecekti.

Manchester City teknik direktörü Guardiola bu fırsatı kaçırmadı. Orta sahadan De Bruyne gibi bir tecrübeyi çıkarıp, yerine forvet Alvarez'i alarak hücum hattını daha da güçlendirdi.

Bu değişiklikle İngilizler karşı durulamaz bir hale geldiler.

Ve goller arka arkaya geldi.

Bayern intihar etti.

70.dakikada Haaland'ın asistinde Bernando skoru 2-0 yaptı.

Bu gol Bayern savunmasını iyice dağıttı.

76.dakikada Norveçli gol makinası Haaland 3. golü alarak Bayern'in ipini çekti. Bu Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 11.golü oldu. Norveçli skorerin Premier Ligde de 30 golü var.

Sonuçta Manchester City 3 gollü bir galibiyetle yarı final bilet rezervasyonu yaptı.

Bayern Münih'e rövanşta bir mucize gerek.

Ama bu Manchester City mucizelere hiç izin vermeyecek gibi görünüyor.