City Haaland'a servet önerecek

Premier Lig’deki şampiyonluk yarışında Arsenal’in gerisine düşen Manchester City’nin Real Madrid’in yakın bir ilgi gösterdiği Norveçli yıldız Erling Haaland ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlandığı iddia edildi.

MAAŞI YÜKSELECEK

İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre; Manchester City, Haaland’a haftada 500 bin sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme önerecek. 2022 yılında babasının da forma giydiği Manchester City’ye katılan Haaland’ın kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona erse de City yönetimi Norveçli yıldızın maaşını yükselterek, kontratı bir yıl daha uzatmayı planlıyor.

REAL MADRİD İHTİMALİNDEN UZAK TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR

Bu sezon takımı için 42 gol atan Haaland’ın yakın gelecekte Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, Manchester City kontratı uzatarak bu ihtimalin önüne geçmek istiyor. Sakatlığı nedeniyle Norveç’in Euro 2024 elemelerinde oynayacağı maçların kadrosundan çıkartılan Haaland’ın 1 Nisan’daki Liverpool maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.