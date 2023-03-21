Manchester City'nin Bellingham planı ortaya çıktı

Borussia Dortmund'a transfer olduğundan bugüne harikalar yaratan ve adından sıkça söz ettiren Jude Bellingham'ın etrafında dünya devleri dönüyor.

CİTY ÖNDE BULUNAN TARAF

Liverpool'un ısrarla kadrosuna katmak istediği Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Manchester City'nin de planları arasında yer alsa da şimdilik Manchester'ın mavi tarafına daha yakın görünüyor.

TRANSFER İÇİN YILDIZINI FEDA EDECEK

ESPN, Manchester City'yi Bellingham yarışında Liverpool ve Real Madrid'in önüne geçirebilecek planı açıkladı.

Real'in hala Bellingham yarışında olduğunu, ancak genç yıldızın şu anda City'nin öncelikli transfer hedefi olduğu belirtiliyor. Real Madrid'i tamamen devre dışı bırakmak için City'nin, Bernardo Silva'yı İspanyol devine göndermeye hazır oldukları belirtildi. Böylece, Bellingham yarışında en avantajlı takım haline dönüşecekler.